В Пакистане больше 50 человек остаются под завалами обрушившегося здания
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В Пакистане обрушилось трехэтажное ремонтируемое здание, из-за чего десять человек пострадали, более 50 находятся под завалами, сообщил телеканал Geo News.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Мирпур пакистанской территории Азад Кашмир, где рабочие ремонтировали трехэтажный зал для свадебных церемоний.
Под обломками также находится владелец здания. Завалы расчищают спасатели и пакистанские военные.
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