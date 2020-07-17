В Пакистане больше 50 человек остаются под завалами обрушившегося здания

В Пакистане обрушилось трехэтажное ремонтируемое здание, из-за чего десять человек пострадали, более 50 находятся под завалами, сообщил телеканал Geo News.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Мирпур пакистанской территории Азад Кашмир, где рабочие ремонтировали трехэтажный зал для свадебных церемоний.

Под обломками также находится владелец здания. Завалы расчищают спасатели и пакистанские военные.

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