Паводки на западе Подмосковья продлятся до 20 июля

В Росгидромете предупредили, что паводки в западной части Московской области могут продлиться до 20 июля. Об этом сообщается на сайте службы.

«Предупреждение о формировании высоких паводков на реках западной части Московской области и повышении уровня воды на 1–3 м продлено до 20 июля», — указано в сообщении.

Отмечается также, что обильные осадки над территорией Москвы и Подмосковья 14–16 июля вызвал южный циклон.

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