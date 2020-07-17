Мурашко назвал средство против внебольничной пневмонии

Вакцинация против пневмококковой инфекции помогает уменьшить риск заболевания внебольничной пневмонией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

Глава минздрава напомнил, что вакцинация против пневмококка проводится раз в пять лет и позволяет снизить вероятность заболевания внебольничной пневмонией, в том числе в период коронавирусной инфекции.

По его словам, вакцинация помогает сохранить жизни и старшего поколения, и сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте.

Мурашко также призвал медорганизации обеспечить пациентов возможностью вакцинироваться бесплатно.

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