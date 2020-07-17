В Сети появились кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России обнародовала видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как происходило задержание мужчины. Его взяли, когда он находился в своей машине.

В портфеле подозреваемого были найдены нож, флаг террористической организации и шесть бутылок с зажигательной смесью.

Также ролик содержит кадры, на которых видно, как задержанный зачитывает тест для присяги террористам.

Ранее стало известно, что задержанный мужчина 1988 года рождения является гражданином одной из центральноазиатских республик.

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