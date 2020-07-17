Главу отдела МВД Москвы по борьбе с наркотиками в Сети обвинили в попытке мошенничества

Начальника отдела столичного ГУ МВД по борьбе с наркотиками в интернете обвиняют в покушении на мошенничество на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«При проведении следственных действий обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся», — сказала она.

Иванова добавила, что суд избрал меру пресечение в отношении фигуранта в виде домашнего ареста.

По версии следствия, начальник 6-го отдела (по противодействию наркоугрозе в интернете) управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве в июне узнал, что в отношении фирмы его знакомого предпринимателя правоохранители проводят проверку. Он сообщил приятелю, что якобы может повлиять на прекращение проверки, однако фактически такими полномочиями не обладал. За свои услуги полицейский предложил 1,5 млн рублей.

Сотрудник был задержан при передаче денег, ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

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