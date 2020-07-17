Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что в результате следственных мероприятий силовики задержали гражданина одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения. Известно, что мужчина намеревался устроить теракт в местах массового скопления людей по указанию главарей одной из международных террористический организаций.

После совершения преступления он планировал отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы воевать на стороне боевиков.

У задержанного изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг террористической организации, а также в телефоне мужчины нашли видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. Злоумышленник арестован.

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