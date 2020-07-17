В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать в столице с 22.00 пятницы, 17 июля, до 06.00 субботы, 18 июля. В области с 22.00 пятницы и до 08.00 субботы.
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