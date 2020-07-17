Мурашко назвал сроки регистрации российской вакцины от COVID-19

Регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции запланирована на август. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Думаю, что первая регистрация будет в августе, первая — начало второй декады ориентировочно», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.

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