В Дании производитель мороженого отказывается от названия «Эскимо»

Датский производитель мороженого Hansens принял решение отказаться от названия «Эскимо», так как оно оскорбляет инуитов и других коренных народов Арктики, сообщает The Local.

Компания «Хансенс» заявила, что изначально она была против менять название своего продукта, но, проанализировав ситуацию, решила подобрать более подходящее имя.

Термин «эскимосы», используемый для обозначения всех коренных арктических народов, начал подвергаться критике еще в 1970-х.

Гренландский политик и член парламента, Ая Хемниц Ларсен заявила, что данный термин переводится как «едок сырого мяса», и было бы более корректно использовать слово «инуит», которое означает «человек».

Пресс-служба Hansens написала на своей странице в Facebook, что, изучив данный вопрос, стало ясно, что название «Эскимо» напоминает людям о временах несправедливости. Ая Хемниц Ларсен поприветствовала этот шаг и призвала других производителей мороженого последовать примеру Hansens. Однако датский производитель мороженого Premier сообщил, что он намерен сохранить название «Kæmpe Eskimo» («гигантское Эскимо»).

Гренландия, насчитывающая примерно 55 000 жителей, в основном инуитов, стала датской колонией в 18 веке и оставалась таковой до 1953 года, когда превратилась в административную единицу Дании. В 1979 году в Гренландии было установлено самоуправление, а в 2009 году удалось увеличить автономию путем референдума.