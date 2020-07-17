В Петербурге рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра»

В Петербурге рабочие устроили забастовку в районе «Лахта Центра», требуя выплат, выходящих «за рамки трудовых договоров». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу строительной компании «Ренессанс Констракшн».

Отмечается, что большинство бастующих – трудовые мигранты.

«Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими», — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что руководство «Ренессанс Констракшн», а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на строительном объекте.

В компании заявили, что намерены разрешить сложившуюся ситуацию. На данный момент уточняются требования рабочих.