В Петербурге рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра»
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В Петербурге рабочие устроили забастовку в районе «Лахта Центра», требуя выплат, выходящих «за рамки трудовых договоров». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу строительной компании «Ренессанс Констракшн».
Отмечается, что большинство бастующих – трудовые мигранты.
«Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими», — рассказали в пресс-службе компании.
Там добавили, что руководство «Ренессанс Констракшн», а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на строительном объекте.
В компании заявили, что намерены разрешить сложившуюся ситуацию. На данный момент уточняются требования рабочих.