В Кремле ответили, опасаются ли роста случаев COVID-19 из-за протестов в Хабаровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несанкционированными протестами в Хабаровске и ответил на вопрос, могут ли они повлиять на рост случаев коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно. Людей много. Люди на должном уровне, очевидно, не принимают мер по защите собственного здоровья. Проходит от 6 до 14 суток и последствия все проявляются наружу», — сказал представитель Кремля.

12 июля в Хабаровске состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле отреагировали на несанкционированные акции в Хабаровске

— Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку

— Местные СМИ расскали о маргинализации протестов в защиту Фургала