Жителя Сахалина оштрафовали за пропаганду нацистской символики

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя Игоря Емельяненко на 2 тысячи рублей за пропаганду нацистской символики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По данным ведомства, 30-летний мужчина неоднократно публиковал на своей странице в соцсети в открытом доступе изображения с нацистской атрибутикой и символикой. Также он записал и разместил видео с заведомо ложной информацией под видом общественно значимой.

17 июля он был признан виновным по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...»). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

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