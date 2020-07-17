В Петербурге задержали злоумышленников, укравших около 10 млн рублей из банкомата
В Санкт-Петербурге задержали трех мужчин, которые подозреваются в краже из банкомата около 10 млн рублей. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что грабители украли более 9,8 млн рублей в банкомате, установленном в одном из гипермаркетов города 10 июля. Деньги они хранили в арендованной ячейке.
В ячейке правоохранители обнаружили 8,4 млн, еще порядка 600 тысяч рублей мужчины держали прямо в своей квартире.
Злоумышленники были задержаны по месту жительства, на данный момент они находятся в изоляторе.
Известно, что следы совершенного преступления они пытались скрыть, выкинув украденные из банкомата кассеты под виадук рядом с КАД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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