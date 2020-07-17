На лечении в больнице в Коммунарке состоят свыше 300 пациентов с COVID-19
На лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве состоят 305 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что за сутки в больницу поступили 22 человека. По выздоровлении от болезни выписали 30 человек.
При этом зафиксировано три летальных исхода.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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