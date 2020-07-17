На Украине выявили 809 новых случаев COVID-19
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На Украине зафиксировали 809 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
Кроме того, скончались 11 человек, 838 выздоровели.
Наибольший прирост за сутки фиксируется в Львовской области – 132 новых случая.
Всего на Украине обнаружили 57 264 случая коронавируса, выздоровели 29 769 человек, умерли 1 456.
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