На Украине выявили 809 новых случаев COVID-19

На Украине зафиксировали 809 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, скончались 11 человек, 838 выздоровели.

Наибольший прирост за сутки фиксируется в Львовской области – 132 новых случая.

Всего на Украине обнаружили 57 264 случая коронавируса, выздоровели 29 769 человек, умерли 1 456.

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