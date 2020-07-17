Россияне рассказали об изменении отношений в семье во время самоизоляции
Исследование Аналитического центра НАФИ показало, как изменились отношения в российских семьях во время самоизоляции. Об этом сообщает RT.
Так, 18% заявили об ухудшении отношений с супругом во время пандемии. При этом прогресс отметили только 6%.
10% опрошенных рассказали о нарушении связи с детьми, а 13% россиян сообщили, что во время самоизоляции отношения с детьми стали крепче.
Еще 5% россиян заявили об ухудшении в отношениях с родителями, 19%, наоборот, отметили прогресс.
При этом 76% респондентов рассказали, что во время пандемии отношения с родителями и супругом не поменялись.
Опрос проводился среди 500 респондентов старше 18 лет в июне 2020 года.
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