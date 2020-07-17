В Роспотребнадзоре опровергли утверждение, что у людей изначально был иммунитет к COVID-19

В Роспотребнадзоре опровергли утверждение известного швейцарского биолога Беда Штадлера о том, у людей с самого начала был иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

По ее словам, большое количество заболевших среди медицинского персонала подтверждает отсутствие у подавляющей части населения иммунитета к вирусу.

Тем нее менее она отметила, что иммунитет, выработанный после заражения вирусом-предшественником SARS, может действовать против COVID-19.

Швейцарский ученый также считает, что не существует «бессимптомных носителей». По его мнению, это понятие появилось из-за того, что тесты на коронавирус не отличают подавленную иммунной системой инфекцию от жизнеспособной.

По словам Руженцовой, как и для других инфекций, так и для коронавирусов, носительство — давно доказанный факт.

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