Около 10 тыс паломников совершили Царский крестный ход в Екатеринбурге

Около 10 тысяч православных паломников совершили Царский крестный ход от храма на крови в Екатеринбурге до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме в годовщину гибели императора России Николая II и его семьи. Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов императорской семьи и их приближенных: через современный центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш.

Протяженность крестного хода составляет 20 километров, время в пути — пять-шесть часов.

Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений и другие.

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