Мощное цунами угрожает Папуа – Новой Гвинее
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Угроза мощного цунами объявлена после сильного землетрясения у побережья Папуа – Новой Гвинеи, сообщает Associated Press со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло недалеко от города Попондетта на глубине 80 км, указано в сообщении.
Под действие предупреждения об опасном цунами попадают районы страны, расположенные в прибрежной зоне в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения.
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