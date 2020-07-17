Мощное цунами угрожает Папуа – Новой Гвинее

Угроза мощного цунами объявлена после сильного землетрясения у побережья Папуа – Новой Гвинеи, сообщает Associated Press со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло недалеко от города Попондетта на глубине 80 км, указано в сообщении.

Под действие предупреждения об опасном цунами попадают районы страны, расположенные в прибрежной зоне в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения.

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