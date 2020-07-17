Американскую школьницу отправили в тюрьму за несданное домашнее задание

Американская школьница была отправлена в места лишения свободы несовершеннолетних после несданного домашнего задания, сообщает Detroit Metro Times.

По данным издания, 15-летняя девочка находилась на испытательном сроке после того, как в 2019 году была обвинена в краже и нападении. В текущем году суд воспринял невыполненное ей домашнее задание как нарушение условий испытательного срока и принял решение о заключении несовершеннолетней.

Сообщается, что у школьницы диагностирован синдром дефицита внимания, она испытывает трудности с концентрацией. Представители власти штата Мичиган добиваются освобождения несовершеннолетней, указано в материале.