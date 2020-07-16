Власти Ситки решили оставить в городе памятник русскому завоевателю Аляски

Власти города Ситка решили сохранить у себя памятник русскому завоевателю Аляски Александру Баранову, не взирая на многочисленные предложения из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на градоначальника Гэри Пэкстона.

«Я уверен, что мы хотим оставить памятник (Баранову – прим. ред.) в Ситке», — сказал Пэкстон.

Ранее совет города принял решение о переносе памятника в музей после требований жителей острова Ситка (остров Баранова), который входит в состав Аляски. Они хотели, чтобы власти перенесли статую русского завоевателя Баранова, установленную на острове в 1989 году, в менее заметное место.

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