В Подмосковье заметили смерч

Жители Подмосковья заметили смерч, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу городского округа Лотошино, где наблюдалось природное явление.

Отмечается, что смерч прошел под деревней Доры. Сообщалось, что вихрь был небольшим, первой-второй категории из пяти возможных.

Смерч сформировался потому, что сначала в регион пришел южный циклон и высокая температура, а после резко похолодало. Из-за этого образовались кучевые облака и сильные дожди.

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