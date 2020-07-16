В Подмосковье заметили смерч
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Жители Подмосковья заметили смерч, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу городского округа Лотошино, где наблюдалось природное явление.
Отмечается, что смерч прошел под деревней Доры. Сообщалось, что вихрь был небольшим, первой-второй категории из пяти возможных.
Смерч сформировался потому, что сначала в регион пришел южный циклон и высокая температура, а после резко похолодало. Из-за этого образовались кучевые облака и сильные дожди.
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