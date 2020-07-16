Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Басманный суд Москвы постановил отправить в СИЗО еще двух фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

По ее словам, также под стражу заключили Кирилла Анисимова и Романа Емашева. При этом обвиняемую Татьяну Блинову решением суда поместили под домашний арест, добавила Морозова.

До этого стало известно, что гендиректора центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, который является еще одним фигурантом дела о торговле детьми, отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления в торговле людьми.

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