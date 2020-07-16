Ученые нашли, чего не хватает больным тяжелой формой COVID-19
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Французские ученые нашли общий симптом, встречающийся у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Об этом пишет журнал Science.
Ученые исследовали состояние 50 больных, которые были подключены к ИВЛ из-за осложнений. Они обнаружили у пациентов дефицит интерферона (белок, выделяемый организмом для борьбы с вирусами. — прим. «Газеты.Ru») и усиленное воспаление.
Отмечается, что у наиболее тяжелых пациентов наблюдалась нехватка интерферона типа I, замедляющего распространение инфекции в организме.
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