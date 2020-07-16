В Сызрани течение унесло детей на надувном матрасе
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В Сызрани спасатели вернули на берег детей, которых течение унесло на надувном матрасе в акваторию Волги, пишет ГУ МЧС по области.
Отмечается, что на матрасе находились три мальчика 13-14 лет.
«В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждались», — сообщили в МЧС.
Спасатели также обратились к родителям и попросили не оставлять детей без присмотра.
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