Собянин дал прогноз по ситуации с COVID-2019 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что колоссального всплеска коронавируса в столице в ближайшее время не будет.

По его словам, в городе происходит иммунизация населения. Более 20% обследованных москвичей имеют антитела к новой инфекции.

«При прохождении эпидемии в таких масштабах и без вакцины есть один только рецепт по остановке такого рода агрессивной инфекции — иммунная прослойка, люди, которые встретились с коронавирусом и имеют антитела», — рассказал Собянин.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время глобальных вспышек вируса не будет, хотя могут быть небольшие колебания.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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