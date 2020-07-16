В Италии число смертей от коронавируса превысило 35 тысяч

В Италии за сутки от коронавируса умерли 20 человек, что увеличивает общее число жертв до 35 017, пишет минздрав страны.

Днем раньше погибли 13 пациентов. Сейчас болеют 12 473 человека, 93% находятся в домашней изоляции с легкими симптомами. В палатах интенсивной терапии остаются 53 пациента.

Всего в Италии коронавирусом заразились 243 тысячи, выздоровели 196 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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