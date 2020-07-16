Клирик Тамбовской епархии скончался после COVID-19

После коронавируса скончался настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Тамбове протоиерей Иоанн Кубинец. Об этом сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как стало известно, священнослужитель ушел из жизни 16 июля 2020 года. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа.

«На 66 году жизни скончался клирик Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Кубинец, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского г. Тамбова», — указано в сообщении.

Отмечается, что настоятелем этого храма он был с 27 августа 2019 года.