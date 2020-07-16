Дети из многодетных семей могут получить преимущество при поступлении в вузы

В Госдуму внесен законопроект, дающий преимущество при зачислении на программы бакалавриата и специалитета детям из многодетных семей, пишет ТАСС.

Отмечается, что инициаторами выступила группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта предпочтение будет отдаваться детям из многодетных семей при прочих равных условиях. Поправки могут вступить в силу с 2021 года.

Авторы предложения уверены, что это поспособствует повышению благосостояния семей с тремя и более детьми.

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