В Петербурге арестовали мужчину, похитившего 3,5 миллиона рублей из банка

В Петерубрге Кировский районный суд арестовал Кирилла Тутушкина, обвиняемого в похищении из банка 3,5 миллиона рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тутушкина по 14 сентября», — сообщили в пресс-службе.

Обвиняемый сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что 11 июля в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая травматическим пистолетом, преступник похитил 3,5 миллиона рублей.

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