Организаторы «Бессмертного полка» объявили об отмене шествия 26 июля

Организаторы шествия «Бессмертного полка» объявили о переносе акции с 26 июля на более поздние сроки.

Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах России.

Так, руководители региональных отделений движения заявили, что шествие возможно только при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

«Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — заявили организаторы акции.

Кроме того, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой выразил мнение, что чем дальше отдаляется дата 9 мая, тем больше возникает вопросов о новом дне, который способен сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших», — сказал он.

Лановой призвал задуматься о проведении шествия в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Снова отложат: когда россияне пройдут в «Бессмертном полку»

— Мединский оценил вероятность переноса шествия «Бессмертного полка»

— Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»