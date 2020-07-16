Зеленский заявил, что на Украине нет необходимости вводить долгий карантин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно вводить повторный карантин в стране длительностью более месяца. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, надо следить за развитием эпидемиологической ситуации. Он также отметил, что народ уже устал от карантина.

«Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе», — пояснил глава государства.

В настоящее время министерство здравоохранения Украины готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

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