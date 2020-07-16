Суд признал законным арест Фургала
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Об этом собщает ТАСС.
«Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.
Она добавила, что постановление суда первой инстанции также остается без изменения.
Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.
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