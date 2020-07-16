В ГД внесли законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалять информацию с сайтов

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий большие штрафы за не предпринятые провайдерами и владельцами сайтов меры по ограничению доступа и удалению информации, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Согласно документу, провайдерам хостинга, не предпринимающим мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу, сайту с запрещенной информацией полагается штраф. Для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Такие же штрафы предусмотрены для владельцев сайтов и информационных ресурсов в Интернете за неудаление противоправной информации.

Повторное совершение административных правонарушений влечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на должностных лиц — 500 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 4 млн до 8 млн рублей.

Отмечается, что штрафы повышаются для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов, которые не ограничивают доступ и не удаляют информацию, содержащую призывы к экстремизму, порнографические материалы с несовершеннолетними, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Это влечет административный штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от 3 млн до 8 млн рублей.

При повторном совершении административных правонарушений предусматривается штраф для граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей, для юридических лиц – от 8 млн до 15 млн рублей.

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