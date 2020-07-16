В ГД предложили штрафовать до 50 тысяч рублей за нарушение тишины в квартирах

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил штрафовать до 50 тыс. рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, на осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий соблюдение гражданами, которые живут в многоквартирных домах, ряда правил, в том числе соблюдение режима тишины.

Выборный считает, что шумных соседей можно штрафовать на суммы от 3 до 50 тыс. рублей.

«На федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей», — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что регионы будут самостоятельно устанавливать время тишины в зависимости от местных особенностей.

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