Более 10 авиарейсов отменили в Москве

В Москве, по состоянию на ночь 16 июля, были отменены 11 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 04.25 по мск, все 11 перелетов были отменены в столичном аэропорту Домодедово.

Сведения об отменах в Шереметьево, Внуково или Жуковском не поступали.

По данным сервиса, в настоящее время все самолеты в московских аэропортах вылетают и прибывают по расписанию — информации о задержках нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.