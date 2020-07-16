Полиция задержала более 130 участников оппозиционной акции в центре Москвы

Полиция задержала 132 участников несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

«В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, несколько сотен демонстрантов устроили вечером 15 июня несанкционированное шествие по Страстному бульвару, перекрыв при этом проезжую часть в районе дома №8 на Петровском бульваре.

Ранее активисты подали заявку в мэрию Москвы на проведение акции, однако им было отказано. Задержанным грозит до 15 суток ареста.