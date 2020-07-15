Суд арестовал всех обвиняемых в торговле детьми подмосковных врачей

Басманный суд Москвы арестовал всех четырех врачей, который проходили по делу о торговле детьми в подмосковном Одинцове, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Врачи обвиняются в торговле людьми, повлекшей за собой смерть по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.

Следствие просило арестовать обвиняемых Ашиткова, Иванову, Чернышову и Панаиоти.

Суд решил удовлетворить ходатайство СК и отправить фигурантов дела под стражу на два месяца, то есть до 14 сентября 2020 года.

Стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений о малолетних детях. Решения о мере пресечения остальных фигурантов будет принято в ближайшее время. Арестованные вину не признают.

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