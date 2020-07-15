МИД России обвинил США в предвзятости к Грузии

В МИД России считают, что Соединенные Штаты выгораживают Грузию в ситуации с инцидентами на границе с РФ, Южной Осетией и Абхазией.

Министерство считает, что американцы в уже традиционной манере защищают Грузию, не разобравшись в сути происходящего, и обвиняют Москву и Цхинвал.

«Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», — говорится в заявлении МИД.

В последнее время участились инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии. Также российская сторона призвала грузинские власти положить конец провокационным действиям.

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