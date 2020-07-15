Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который является предполагаемым грабителем отделения банка на проспекте Ветеранов. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Ограбление банка в Петербурге произошло 11 июля. Неизвестный ворвался в банк, сделал несколько выстрелов, после чего взял 4 млн рублей и скрылся.
По словам источника, найти и задержать возможного грабителя удалось в среду, 15 июля.
Официального подтверждения этой информации пока не было.
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