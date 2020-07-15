Сурчата попытались сбежать из Московского зоопарка
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Родившиеся в Московском зоопарке детеныши сурка попытались совершить побег, однако их успели остановить сотрудники зоосада. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Отмечается, что сурчата появились на свет в апреле, когда зоопарк был закрыт в связи с пандемией коронавируса. Они оказались очень активными.
«Один раз они даже попытались сбежать, прорыв подкоп под ограждением. Но сотрудники вовремя их остановили», — заявили в пресс-службе.
Сотрудники зоопарка также рассказали, что сурки сами выкапывают свои норы. Порой глубина центрального колодца достигает 3 метров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Птенцы розовых и красных фламинго появились на свет в Московском зоопарке