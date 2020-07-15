Сурчата попытались сбежать из Московского зоопарка

Родившиеся в Московском зоопарке детеныши сурка попытались совершить побег, однако их успели остановить сотрудники зоосада. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Отмечается, что сурчата появились на свет в апреле, когда зоопарк был закрыт в связи с пандемией коронавируса. Они оказались очень активными.

«Один раз они даже попытались сбежать, прорыв подкоп под ограждением. Но сотрудники вовремя их остановили», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники зоопарка также рассказали, что сурки сами выкапывают свои норы. Порой глубина центрального колодца достигает 3 метров.

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