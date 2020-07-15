В Италии за сутки от коронавируса умерли 13 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 997, пишет минздрав страны.

Всего в стране заразились 243 506, выздоровели 196 016 пациентов.

Власти Италии продлили до конца июля все действующие ограничения по коронавирусу, включая обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции, измерение температуры. Также запрещены массовые мероприятия.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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