Под Вологдой школа сгорела из-за удара молнии
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В селе Вологодской области школа сгорела из-за удара молнии, написал «Вконтакте» губернатор Олег Кувшинников.
«В Тарногском районе от удара молнии сгорела школа в Шебеньгском Погосте», — написал Кувшинников.
Губернатор добавил, что это было небольшое деревянное здание. Поскольку гроза произошла ночью, в школе никого не было.
Глава региона сообщил, что с 1 сентября старшеклассников будут возить на учебу в райцентр, а для малышей выделят помещение для занятий в детском саду.
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