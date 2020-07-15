Следствие потребовало арестовать бывших топ-менеджеров СИБЭКО по делу Абызова

Следственный комитет России обратился в суд с прошением арестовать бывших топ-менеджеров энергетической компании СИБЭКО в рамках уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС.

Соответствующее заявление поступило в Басманный суд Москвы. Следствие настаивает на аресте до 14 сентября четырех фигурантов: Власова, Балан, Роженковой и Серебренникова.

Отмечается, что Балан, Роженковой и Власову уже предъявили обвинение по ч. 8 ст. 204 УК России «Коммерческий подкуп», а Серебренникова по ч. 4 этой же статьи.

Самому Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст. 210 «Организация преступного сообщества», ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и ст. 174.1 «Легализация денежных средств».

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