Возраст молодежи в России могут увеличить до 35 лет

Замглавы социального комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев заявил, что в Совфеде предложили увеличить возраст относящихся к молодежи лиц с 30 до 35 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, соответствующая инициатива содержится в подготовленном пакете законопроектов о молодежной политике.

Проект предполагает, что «молодежью» будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Молодой семьей же будут являться 35-летние лица, состоящие в зарегистрированном браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка.

По словам Варфоломеева, в целом молодежная политика в России будет реализовываться исходя из социальных потребностей молодежи и национальных традиций регионов.

Отмечается, что разработкой единой молодежной политики будут заниматься российские власти.

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