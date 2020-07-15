В Можайске семь поселений оказались отрезаны от внешнего мира из-за дождя

В подмосковном Можайске ливень размыл дорогу, из-за чего три деревни и четыре поселка оказались отрезаны от внешнего мира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

«Из-за сильного ливня, который прошел ночью, произошло размытие дороги регионального значения Ваулино – Бабаево. На данный момент движение по ней перекрыто», — сказали в администрации.

Отмечается, что никто не пострадал. Власти добавили, что скоро будет сооружен деревянный мост для пешеходов, а также начнет движение автобус, чтобы местные жители могли купить продукты.

В ликвидации последствий дождя участвуют 32 единицы техники и 128 специалистов.

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