На Москву надвигается дождь с грозой и сильным ветром

Спасатели предупреждают москвичей о дожде и грозе с порывами ветра 12-17 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 16 до 21 часа 15 июля по г. Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра 12-17 м/с», — говорится на сайте столичного ГУ МЧС России.

В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к аварии.

Пешеходам рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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