В Останкинскую башню попало за один день больше 10 молний

Более 10 молний попало в Останкинскую башню 14 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Вечером 14 июля Останкинская телебашня принимала серии молний. По словам наблюдателей, их было более десяти», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19.20 до 21.00. При этом трансляция телевидения и радио не прерывалась.

В пресс-службе добавили, что ежегодно в Москве бывает в среднем 20-25 гроз, в районе башни – до 32. Каждый год наблюдается в среднем 60-65 разрядов в башню и из нее.

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