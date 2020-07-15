Япония зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса
Япония зафиксировала максимальный с конца апреля прирост случаев коронавируса — 449 заражений. Об этом пишет минздрав страны.
Больше всего заражений подтвердилось в Токио — 165. Городские власти объявили о максимальном, четвертом, уровне угрозы.
Предположительно, рост заражений связан с расширением охвата тестирования. Последнее время все чаще коронавирус подтверждается у молодых людей — в возрасте от 20 до 30 лет.
Всего в Японии заболели больше 22 тысяч, поправились около 18 тысяч, скончались 982 пациента.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.
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