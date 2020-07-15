На испанском острове Тенерифе полностью отключился свет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Испанский остров Тенерифе полностью остался без электричества. Об этом проинформировала экстренная служба 112 Канарских островов.
Отмечается, что в настоящее время на острове идут работы по восстановлению электроснабжения.
По информации компании Red Eléctrica, сбой в подаче электроэнергии произошел в 9.43 по местному времени (11.43 мск).
К текущему времени восстановлено 20% энергоснабжения на Тенерифе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Саратовом более 70 тысяч человек остались без света из-за непогоды
— На Украине из-за непогоды без света остались более 20 населенных пунктов