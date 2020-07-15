На испанском острове Тенерифе полностью отключился свет

Испанский остров Тенерифе полностью остался без электричества. Об этом проинформировала экстренная служба 112 Канарских островов.

Отмечается, что в настоящее время на острове идут работы по восстановлению электроснабжения.

По информации компании Red Eléctrica, сбой в подаче электроэнергии произошел в 9.43 по местному времени (11.43 мск).

К текущему времени восстановлено 20% энергоснабжения на Тенерифе.

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